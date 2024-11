- Mówię, że przede mną jedna, dwie, trzy walki, jak będzie mi się chciało. Ja już nic nie muszę... Robię to, bo czasami mam głód walki. Wilka zawsze ciągnie do lasu - odparł Mamed. To znaczy, że jeśli znów nie dojdzie do powtórki, gdy miał obrzydzenie do tego sportu, raczej wciąż snuje ambitne plany.