Mamed Chalidow przemówił przed galą KSW 100. Po tych słowach kibice nagrodzili go brawami

"Dziękuję za docenianie całej naszej pracy. Wszystkich zawodników, organizacji, trenerów itd. (...) Właśnie przez to, że ma się taką organizację, jak mamy KSW w Polsce i tę historię, którą tworzyliśmy wspólnie i tę drogę, którą przebyłem, ciężko jest ją pozostawić... Cały czas ciągnie tego wilka do lasu i ta motywacja się bierze nie wiadomo skąd. (...) Wiadomo... Przeciwnicy są bardzo mocni, ale chce się z nimi walczyć i mierzyć z tymi najlepszymi. Myślę, że motywacją, to jesteście Wy wszyscy kibice, organizacja, cała ta historia nasza wspólna" - przekazał.