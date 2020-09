W pierwszym spotkaniu tego sezonu dla Paris Saint-Germain między słupkami finalisty Ligi Mistrzów stanie Marcin Bułka. Potwierdził to na przedmeczowej konferencji trener Thomas Tuchel.

Występ 20-letniego polskiego bramkarza w pojedynku z RC Lens jest spowodowany plagą zakażeń koronawirusem w PSG. Wśród siedmiu chorych na Covid-19 piłkarzy jest bramkarz numer 1 Keylor Navas.

Kilka dni temu kontrakt z paryżanami podpisał Sergio Rico. Hiszpan w poprzednim sezonie był wypożyczony na Parc des Princes z Sevilli. Po dobrym wrażeniu jakie po sobie pozostawił został wykupiony za około sześć milionów euro. Rico nominalnie jest zmiennikiem Navasa. Nie został jednak jeszcze zatwierdzony do gry.

- Mam nadzieję, że Draxler, Kehrer, Dagba, Bułka i Bakker będą w formie - zapowiedział przed pierwszym meczem sezonu 2020/21 trener PSG Thomas Tuchel. Zmiennikiem Polaka będzie jego rówieśnik, wychowanek paryżan, Garissone Innocent.

Dla Bułki będzie to drugi mecz w barwach PSG. W ubiegłym roku zagrał w zwycięskim spotkaniu z FC Metz w czwartej kolejce Ligue 1. Możliwe, że w tym sezonie podwoi liczbę występów. Finaliści Ligi Mistrzów kolejne spotkanie - francuski classico z Olympique Marsylia - grają w niedzielę.

Były zawodnik młodzieżowych zespołów Chelsea, do której trafił z Escoli Varsovia, latem myślał o zmianie klubu, aby zapewnić sobie regularne występy. Transfer nie został jeszcze przekreślony. Reprezentant młodzieżówki (był rezerwowym we wtorkowym meczu z Rosją) ma czas do końca września. Na razie jednak staje przed ogromną szansą, by potwierdzić swoje umiejętności grając dla Paris Saint-Germain.

