Fatalny błąd Lisa. Katastrofa

Piłka posłana przez piłkarza rywali zmierzała w pole karne chronione przez Lisa . Bramkarz, który niegdyś był w Southampton , odważnie wyszedł do futbolówki, chcąc uratować swoją drużynę, ale niestety nie wszystko w tej akcji poszło po jego myśli.

Lis, chcąc wybić piłkę trafił bowiem w pressującego napastnika i futbolówka zatrzepotała w siatce Goeztepe. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się porażką gości 2:4 i to utytułowany Besiktas wygrał, inkasując niezwykle ważne trzy oczka. Błąd Lisa z pewnością się do tego przyczynił.