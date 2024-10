Mbappe może mieć wielki problem. Media piszą o śledztwie, poważne oskarżenie

"Według informacji uzyskanych przez 'Expressen' policja prowadzi dochodzenie w sprawie gwiazdy, co do której istnieją uzasadnione podejrzenia o gwałt i napaść na tle seksualnym " - napisano.

Kylian Mbappe bawił się w Sztokholmie

Kylian Mbappe zabrał głos

"Szczerze, to wstyd. PSG jest u niego odpowiedzialne za wszystko. Nie strzelił żadnych goli (poza karnymi) dla Realu? To PSG. Odpuścił mecze reprezentacji, bo mówi, że jest kontuzjowany, ale nie jest? To PSG. Teraz PSG tworzy historie w Szwecji. Zignorujemy to i zachowamy naszą klasę"" - przekazał francuski klub, cytowany przez "L'Equipe".