"Byłam obrażona na młot. Jeszcze do niedawna zupełnie mnie to nie bawiło". Joanna Fiodorow w szczerej rozmowie z Interią. Wideo WIDEO |

- Po zakończeniu kariery byłam obrażona na młot. Jeszcze do stycznia, lutego zupełnie mnie to nie bawiło, ewentualny powrót do pracy w sporcie. Czy daję sobie radę w nowej roli? Zobaczymy, to się okaże po wynikach - mówi w rozmowie z Interią Joanna Fiodorow, trenerka mistrza olimpijskiego w rzucie młotem Wojciecha Nowickiego, srebrna medalistka MŚ z Kataru z 2019 roku.