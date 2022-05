Krok za krokiem albo przystanek – alternatywy Piotra Liska WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Piotr Lisek, trzykrotny medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce, nie ukrywa, że jest w stanie skoczyć 6 metrów, a być może na takiej wysokości w lipcu w Eugene rozstrzygać się będzie walka o medale najlepszych tyczkarzy. Rekord życiowy 30-latka to 6,02, a przed tygodniem, już na początku sezonu, w rodzinnych Dusznikach, uzyskał obiecujące 5,80 m. W piątek powalczy o to w Poznaniu w mityngu Poznań Athletics Grand Prix. – Czy w tym sezonie uda się skakać pod sześ metrów, trudno powiedzieć. Móc jednak mogę, najważniejszym wyznacznikiem są tyczki, które się bierze. Skakałem na tyczce, na której skoczyłem już sześć metrów, a wskoczyć na tę tyczkę, czyli wziąć ją do ręki i oddać porządny skok, to nie jest łatwe. Możliwości są, pytanie, czy uda się je wykorzystać – mówi nasz multimedalista.