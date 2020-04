Paweł Fajdek dla Interii: Szlachetna inicjatywa Pawła Fajdka. Pomaga Fundacji DKMS. Wideo WIDEO |

Znalazłem teraz czas na to, żeby być bardziej aktywnym w świecie gier. W ubiegłą sobotę udało się nam zrobić stream charytatywny, zbieraliśmy pieniądze dla Fundacji DKMS, zebraliśmy pięć i pół tysiąca złotych, uważam, że nie jest to zły wynik. Takich streamów będzie teraz więcej, mam nadzieję, że będzie o nich głośniej i będziemy starać się pomagać innym poprzez dobrą zabawę. To też jest właśnie pozytyw całej tej sytuacji, w której się znaleźliśmy - mówi w rozmowie z Interią czterokrotny złoty medalista mistrzostw świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.