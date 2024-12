Kuriozalny incydent z udziałem mistrzyni. Firma wydała oświadczenie

Daisy Osakue to absolutna legenda włoskiej lekkoatletyki, w szczególności jeśli chodzi o rzut dyskiem . 28-latka sześciokrotnie zdobywała tytuł mistrzyni kraju w tej konkurencji, miała także okazję reprezentować swój kraj podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W ubiegłym roku Włoszka wywalczyła srebrny medal na III Igrzyskach Europejskich w Krakowie.

Daisy Osakue zaatakowana przez ochroniarza. Oskarżył ją o kradzież. "Bo jestem czarna"

Ze względu na swój kolor skóry 28-letnia sportsmenka wielokrotnie padała ofiarą rasizmu. Sześć lat temu media mocno rozpisywały się na temat karygodnego ataku na mistrzynię kraju. Wówczas jadący samochodem mężczyźni rzucili w 28-latkę jajkiem, a odłamki skorupki dostały się do jej oka. Lekkoatletka musiała wówczas przejść operację chirurgiczną.

Do sytuacji doszło w sklepie Apple w Turynie. Osakue udała się tam, aby kupić adapter do swojego telefonu. Ten udało jej się znaleźć na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego sklepu. Następnie 28-latka skierowała się do schodów prowadzących na parter, aby porozglądać się jeszcze za innymi przedmiotami. Wtedy właśnie zatrzymana została przez pracownika ochrony. Ten zarzucił jej próbę kradzieży i kazał natychmiast zapłacić za adapter.