Horngacher nie wytrzymał. Niemcy już biją na alarm. A tu nagle takie wieści

Przed inauguracją Turnieju Czterech Skoczni Pius Paschke pozostaje zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Reprezentant Niemiec zawdzięcza to genialnym występom na starcie sezonu. 34-latek wygrał aż pięć z dotychczasowych dziesięciu konkursów indywidualnych. Triumfował w Lillehammer, Ruce, Wiśle oraz dwukrotnie w Titisee-Neustadt.

Skoki narciarskie. Gorące dyskusje w Niemczech przed Turniejem Czterech Skoczni

Mimo to nadziei na triumf 34-latka nie tracą legendarny Martin Schmitt oraz trener Werner Schuster.

- Nie rozpatrywał bym wszystkiego w wyłącznie czarno-białych barwach. To nie jest tak, że Paschke był pewnym zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni przed Engelbergiem i że teraz po Engelbergu nagle nie ma szans. Nadal prowadzi w tabeli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co czyni go z automatu jednym z faworytów, mimo że ostatnio zawodnik występujący w żółtym plastronie rzadko wygrywał - stwierdził pochodzący z Austrii szkoleniowiec w rozmowie z niemieckim oddziałem Eurosportu.