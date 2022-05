Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 63:66. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Czwarty mecz finałowy: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 63:66 (16:10, 18:21, 15:16, 14:19)



Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 3-1 dla Śląska. Kolejny mecz odbędzie się w piątek we Wrocławiu.



Legia Warszawa: Robert Johnson 19, Raymond Cowels III 14, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 13, Łukasz Koszarek 7, Grzegorz Kamiński 3, Dariusz Wyka 3, Jure Skific 2, Adam Kemp 2, Jakub Sadowski 0.



Śląsk Wrocław: Travis Trice 21, D'mitrik Trice 13, Łukasz Kolenda 11, Kodi Justice 7, Aleksander Dziewa 6, Ivan Ramljak 4, Kerem Kanter 2, Szymon Tomczak 2, Martins Meiers 0.