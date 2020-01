Marcin Gortat zagra w polskiej lidze? Wideo WIDEO |

- Nie miałem pojęcia, że tak profesjonalnym klubem jest Anwil Włocławek. Jestem pod wrażeniem także samego trenera tego zespołu. Zadzwonili do mnie zapytać, czy gra dla Anwilu byłaby możliwa. Owszem powiedziałem, że jeśli miałbym jeszcze kiedyś zagrać w polskiej lidze to byłby to Anwil, ale niestety zdrowie już na to nie pozwala - mówi kończący koszykarską karierę Marcin Gortat.