Marcin Gortat: Piesiewicz dzieli nasze środowisko. Wideo WIDEO |

- Nie spodziewałem się, że prezes Radosław Piesiewicz wbije mi taką szpilkę pozwalając sobie na komentarz, co do mojej osoby podczas Gali Mistrzów Sportu. Odbyłem nawet wcześniej rozmowy na temat mojej ewentualnej współpracy ze związkiem, ale chyba poszły one teraz do piachu. Mam wrażenie, że mam do czynienia z karierowiczem, a nie człowiekiem który chce zbudować w naszym kraju najlepszą koszykówkę - mówi Marcin Gortat.