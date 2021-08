Tour de Pologne. Wspaniały finisz pierwszego etapu. (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Phil Bauhaus z grupy Bahrain-Victorious wygrał pierwszy etap 78. Tour de Pologne z metą w Chełmie. Cenną bonifikatę na trasie uzyskał Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

Z Placu Zamkowego w Lublinie ruszył dziś 78. Tour de Pologne. Tym razem Czesław Lang postanowił nieco zmienić przebieg trasy i wyścig rozpoczął się na Lubelszczyźnie i przez malownicze tereny wschodniej części naszego kraju będzie kierował się w stronę Śląska, który co roku gości u siebie kolarzy i Krakowa, gdzie już niemal tradycyjnie zaplanowano metę ostatniego etapu.



Już pierwszy etap z Lublina do Chełma zapowiadał się niezwykle interesująco. Zawodnicy mieli do przejechania aż 216 kilometrów, w trakcie których pokonywali trzy górskie premie trzeciej kategorii w Błażku, Antolinie oraz Hoszni Abramowskiej.