Tour de Pologne: Zapowiedź 78. edycji (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Polsat Sport pozyskał prawa do transmitowania, w latach 2021 – 2024, najważniejszego wyścigu kolarstwa szosowego w Polsce. Tour de Pologne to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych, cyklicznie organizowanych w naszym kraju. Od 2005 roku wyścig zaliczany jest do elitarnego World Tour, czyli cyklu najważniejszych wyścigów szosowych świata.



Oto zapowiedź!