Lang: Orlen Wyścig Narodów to jedyna taka impreza na świecie. Wideo

W sobotę i niedzielę 12-13 września do Rzeszowa przyjadą najlepsi młodzi kolarze świata, by walczyć w drugiej edycji Orlen Wyścigu Narodów. Formuła rywalizacji jest wyjątkowa - ścigają się zespoły narodowe, nie ma słuchawek, poleceń od dyrektorów sportowych, kolarze muszą liczyć na swój instynkt i talent. Trasa - jak na mistrzostwach świata. Prowadzona na rundzie, z selektywnym podjazdem. No i drużynowy wyścig na czas. Co jeszcze będzie ciekawe? - o tym w wywiadzie Roberta Małolepszego z Czesławem Langiem.