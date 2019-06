Dave Brailsford, szef grupy Ineos, o wypadku Christophera Froome'a. Wideo

"Miał bardzo ciężki wypadek. Jest dzisiaj bardzo porywisty wiatr i wydaje się, że zdjął ręce z kierownicy, żeby wytrzeć nos i stracił panowanie nad rowerem, uderzając w ścianę przy prędkości 60 km/h" mówił Dave Brailsford, szef grupy Ineos.

Do zdarzenia doszło podczas rekonesansu przed środowym etapem Criterium du Dauphine, którym była jazda na czas wokół Roanne.

"Ma ciężkie złamanie, jest poważnie ranny. Wygląda to na kość udową. Na szczęście w pobliżu miejsca, w którym Chris miał wypadek, był jeden z ambulansów z wyścigu i byli w stanie szybko się nim zająć" - stwierdził Brailsford.

"On na razie nie będzie w ogóle jeździł. Pierwszą sprawą jest, aby załatwić mu jak najlepszą opiekę medyczną. Trzeba pomyśleć o jego rodzinie, a potem przyjdzie czas na sprawy związanie z wyścigami" - dodał.