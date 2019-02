Super Bowl. Mały goryl wytypował zwycięzcę. Wideo

Mimo że od sukcesu ośmiornicy Paul, która bezbłędnie przewidywała wyniki mistrzostw świata w piłkę nożną minęło już ponad osiem lat, to nadal popularnością cieszy się typowanie wyników przez zwierzęta. Tym razem bohaterem jest mały goryl Saambili z Dallas Zoo, który stawia na zwycięstwo New York Rams w starciu z New England Patriots'.