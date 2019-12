Ranking FIDE: Duda awansował na 12. miejsce, Carlsen wciąż liderem

Mistrz świata w szachach Magnus Carlsen pozostaje liderem rankingu FIDE w grudniowym notowaniu. Pierwszą lokatę Norweg utrzymuje od ośmiu lat i pięciu miesięcy. Jan-Krzysztof Duda awansował o osiem pozycji - z 20. na 12. miejsce, a Radosław Wojtaszek z 26. na 24.

Pierwsza czwórka szachistów w grudniowym notowaniu zachowała swoje miejsca z poprzedniego miesiąca.

Do pierwszej dziesiątki - i to od razu na piątą lokatę - wskoczył Rosjanin Aleksander Griszczuk, dzięki zwycięstwu w listopadowym turnieju cyklu Grand Prix FIDE w Hamburgu.

W Niemczech znakomicie wśród czołowych szachistów świata spisał się także 20-letni Jan-Krzysztod Duda, który znalazł pogromnę dopiero w finale.

Dało mu to awans na 12. pozycję w notowaniu FIDE, z najwyższym w historii polskich szachów rankingiem 2758 pkt. Poprzedni rekord należał do Radosława Wojtaszka i wynosił 2750, co w styczniu 2017 roku plasowało go na 18. pozycji na świecie.

Ranking FIDE (na 1 grudnia 2019):

1. Magnus Carlsen (Norwegia) 2872 pkt

2. Fabiano Caruana (USA) 2822

3. Liren Ding (Chiny) 2801

4. Maxime Vachier-Lagrave (Francja) 2780

5. Aleksander Griszczuk (Rosja) 2777

6. Lewon Aronjan (Armenia) 2775

7. Szachrijar Mamiedżarow (Azerbejdżan) 2772

8. Anish Giri (Holandia) 2769

9. Jan Niepomniaszczi (Rosja) 2767

10. Tejmur Radżabow (Azerbejdżan) 2765

11. Wesley So (USA) 2760

12. Jan-Krzysztof Duda (Polska) 2758

...

24. Radosław Wojtaszek (Polska) 2725