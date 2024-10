Dramatyczne chwile na mistrzostwach. Nasza medalistka zabrana karetką do szpitala

W Raszynie odbywają się mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców w podnoszeniu ciężarów. We wtorek, 29 października, o medal w kategorii do 23 lat walczyła Wiktoria Wołk, medalistka mistrzostw Europy seniorów. Niestety jej występ zakończył się dramatycznie. Młoda Polka została zabrana karetką pogotowia do szpitala.