Aleksandra Mirosław przyznała się do tego po latach. Zdarzyło się już na pierwszym treningu

Swój pierwszy medal na ważnej międzynarodowej imprezie Mirosław zdobyła w 2014 roku - był to brąz podczas zawodów we wspinaczce na czas w Gijon. Potem było już tylko lepiej, a ukoronowaniem póki co jej sportowej drogi jest złoto igrzysk olimpijskich i dwa rekordy świata ustanowione podczas tej imprezy.