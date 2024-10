Zawodniczki wyraźnie dają znać, że nie chcą pracować z trenerem Czerniakiem. Przeciwko niemu jest też Rada Trenerów, a zarząd - pod ich naciskiem - odwołał go. Mimo tego ten człowiek, który jeszcze przez kilka dni jest trenerem kadry, zgłosił się do tego konkursu. Dla mnie to jest obłuda. Jest wielkie oburzenie, bo liczyliśmy na to, że PZPC zrozumie, że my naprawdę nie chcemy tego trenera. To jest tragedia, co się dzieje. Pierwszy raz w życiu spotkałam się też z czymś takim, że na dzień przed konkursem, odwołano przyjazd trenerów-kandydatów na komisję. Ona tylko otworzyła koperty i na tej podstawie zdecydowała. To jest kpina, kombinacja i patologia. Jestem załamana

~ powiedziała Gotfryd w rozmowie z Interia Sport.