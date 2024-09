Koszmar Polki, nagle głośno krzyknęła i upadła. Pomoc ruszyła natychmiast

Oliwia Drzazga nie będzie zbyt miło wspominać mistrzostw świata do lat 20 w podnoszeniu ciężarów, które właśnie odbywają się w 120-tysięcznym hiszpańskim Leon. Polka startowała w rwaniu w kategorii do 49 kilogramów. Udało jej się zaliczyć dwie pierwsze próby na odpowiednio 72 i 74 kg. W trzecim podejściu na sztandze miała 76 kg, lecz upuściła ją z powodu kontuzji. Upadła z głośnym krzykiem na pomost. Reklama

Organizatorzy byli bardzo dobrze przygotowani do tego typu zdarzeń. Błyskawicznie podbiegła obsługa zawodów, by specjalną płachtą zasłonić zawodniczkę. W nagraniu widać też kogoś szybko biegnącego z tyłu - najpewniej to jeden z trenerów.

"Z wielką troską przyjęliśmy wiadomość o kontuzji, której doznała Oliwia Drzazga podczas trzeciego podejścia w rwaniu na Mistrzostwach Świata Juniorów. Wszyscy w kraju żyjemy nadzieją, że uraz nie okaże się poważny, a nasza zawodniczka szybko wróci do pełni zdrowia. Wierzymy, że wkrótce zobaczymy ją znowu na pomoście, walczącą o kolejne sukcesy. Oliwio, jesteśmy z Tobą sercem!" - napisał na Facebooku Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

Oliwia Drzazga po odniesieniu kontuzji na juniorskich MŚ: "Wrócę silniejsza"

Sama zainteresowana zamieściła relację na Instagramie, na zdjęciu widać jej rękę na temblaku.

Wrócę silniejsza. Dziękuję za wsparcie ~ Oliwia Drzazga

Co dokładnie może jej dolegać? - Oliwia pojechała do szpitala, ale na szczęście łokieć jest cały. Zwichnięcie wykluczyli. Prawdopodobnie to coś z mięśniem przedramienia - przekazał Tomaszowi Kalembie z Interia Sport Marcin Dołęga, były znakomity sztangista, a obecnie jeden z trenerów kadry w mistrzostwach świata juniorów. Reklama

Drzazga ma na koncie wicemistrzostwo Europy seniorek, które zdobyła w lutym tego roku. Oczywiście do tego dochodzą medale MŚ i ME zdobyte w kategoriach wiekowych do lat 17 i 20.

W Leon Polskę reprezentuje dziesięciu zawodników - cztery kobiety i sześciu mężczyzn.