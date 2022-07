British Open: Adrian Meronk na 42. miejscu

Reprezentant kraju przed finałową niedzielą w szkockim St. Andrews był na dzielonej 48. pozycji. Ostatniego dnia na słynnym Old Course zaliczył świetną rundę - bardzo dobry początek, który przesunął go kilkanaście miejsc w górę tabeli, później nieco trudności na jedenastym dołku, ale ostatnia osiemnastka turnieju zwieńczona w 69 uderzeniach, czyli trzech poniżej par (normy pola). Dodając wcześniejsze rundy na 75, 68 i 70 Meronk łącznie zapisał rezultat -6.

Adrian Meronk 42. w British Open

Smith triumfował po rundach na 67, 64, 73 i ponownie 64 "strzałach" w finale. Suma -20 to rekord The Open na polu Old Course. Jedno uderzenie więcej miał Amerykanin Tiger Woods w 2000 roku, dwa więcej brytyjska legenda golfa - Nick Faldo w 1990.

Australijczyk odebrał Claret Jug, a poza punktami rankingowymi wywalczył 2,5 mln dolarów premii oraz niezwykle prestiżowy tytuł "Champion Golfer of the Year".

Drugie miejsce zajął Cameron Young. Gracz z USA zapisał na karcie -19. Jedno uderzenie więcej wykonał Rory McIlroy, duma Irlandii Północnej.

Następna, 151. edycja The Open, odbędzie się za rok w Hoylake, na polu Royal Liverpool GC powstałym w 1869 roku.