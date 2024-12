Koniec roku to zwyczajowo czas podsumowań i rankingów. Włodzimierz Szaranowicz, wybierając najbardziej poruszający moment ostatnich 12 miesięcy, bez wahania wskazał na Igę Świątek. Docenił jej sukcesy, ale nie uciekał również od najtrudniejszego momentu jej kariery. - Doping to coś zupełnie innego niż to, co się przydarzyło Idze. Ona nie jest z tych sportowców, którzy chcą dzięki dopingowi przekraczać bariery - oznajmił legendarny komentator w rozmowie ze Sport.pl.