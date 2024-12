W piątek zrobiły "misia", w sobotę Sabalenka skomentowała "aferę Świątek". Dosadnie

28 listopada sztab Igi Świątek poinformował o postępowaniu Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) w sprawie polskiej zawodniczki. Sierpniowy test dopingowy przeprowadzony w Cincinnati wykrył minimalne stężenie (0,05 ng/m) trimetadyzyny. Melatonina, którą wzięła nasza rodaczka, by zasnąć o 3:00 w nocy, była fabrycznie zanieczyszczona, co potwierdziło przeprowadzone dochodzenie. Raszynianka otrzymała miesięczne zawieszenie na czas wyjaśnienia sytuacji, odbyła jej główną część we wrześniu, a końcówkę na początku grudnia.

Bardziej neutralny był 66. gracz ATP Adrian Mannarino, choć zostawiał nutę niepewności co do uczciwości Polki i Włocha. - Jestem skłonny dać im kredyt zaufania, ale nadal jest to bardzo zaskakujące. Można nieumyślnie wziąć niewłaściwą pigułkę, witaminę, ale to zadziwiające. Nie wierzę już w świętego Mikołaja. Jeśli ktoś chce wierzyć, to może. To nie do końca moja sprawa. Spośród 300 najlepszych na świecie było dwóch zawodników z pozytywnymi testami i oba należały do numerów 1. To bardzo zaskakujące - mówił na antenie Radia Monte Carlo Sport.