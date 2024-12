Nie milkną echa w sprawie Igi Świątek. "Już nie wierzę w świętego Mikołaja"

Tenisowy sezon 2024 już jakiś czas temu dla najlepszych zawodników świata przeszedł do historii. Iga Świątek i Jannik Sinner zapamiętają go na pewno z wielkoszlemowych triumfów - Polka była po raz kolejny najlepsza w Rolandzie Garrosie, a Włoch zebrał pierwsze skalpy na Australian Open i US Open. Oprócz tego mieli jednak nerwowe momenty - w organizmach obu gwiazd wykryto zabronione substancje. W przypadku lidera rankingu ATP był to klostebol, a w przypadku obecnej drugiej rakiety WTA trimetazydyna. Reklama

Odpowiednie informacje dotarły do opinii publicznej odpowiednio w sierpniu i listopadzie. Oboje zostali uznani za niewinnych, choć w sprawie Sinnera Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) złożyła odwołanie od decyzji Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA), trwa oczekiwanie na orzeczenie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Zawodnicy na pewno musieli powalczyć o swoje. Nasza rodaczka wyjawiła w "Faktach po Faktach" TVN, że wydała około 70 tysięcy dol. na prawnika, a także 15 tys. euro na ekspertyzy i testy, czyli łącznie ponad 400 tys. zł.

Kolejne osoby związane ze światem tenisa wypowiadają się w sprawie Sinnera i Świątek. Do tego grona na antenie Radia Monte Carlo Sport dołączył Adrian Mannarino, plasujący się na 66. miejscu w rankingu.

Adrian Mannarino krytykuje ATP i WTA. "Przedstawiły Sinnera i Świątek jako ofiary"

- Nie wierzę już w Świętego Mikołaja. Jeśli ktoś chce wierzyć, to może. To nie do końca moja sprawa. Spośród 300 najlepszych na świecie było dwóch zawodników z pozytywnymi testami i oba należały do numerów 1. To bardzo zaskakujące - powiedział (cyt. za "L'Equipe"). Reklama

Jestem skłonny dać im kredyt zaufania, ale nadal jest to bardzo zaskakujące. Można nieumyślnie wziąć niewłaściwą pigułkę, witaminę, ale to zadziwiające ~ Adrian Mannarino o sprawach Sinnera i Świątek

Mannarino dodał, że "ma wątpliwości" co do sposobu zarządzania sytuacjami Sinnera i Świątek przez ATP i WTA. W jego opinii organizacje skupiły się na przedstawieniu zawodników jako "czystych" i "ofiar". Zakończył wypowiedź stwierdzeniem, że ma 36 lat, każdego poranka kuleje i trudno byłoby mu znaleźć motywację do treningu, jeśli okazałoby się, że jego 20-letni oponenci są dopingowiczami.

Reklama Renata Kopczyk: Przy tym stężeniu trudno byłoby mówić o intencjonalnym dopingu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Adrian Mannarino / AFP

Jannik Sinner / JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP