Kyrgios znów w natarciu. Australijczyk wymierzył cios prosto w team Świątek

Drugim starciem dnia w ramach World Tennis League okazał się pojedynek zespołów Kites i Falcons. Druga z ekip prowadziła w tabeli po czwartkowej rywalizacji z dorobkiem 29 punktów. Z kolei pierwszy z teamów znajdował się na trzecim miejscu, tracąc cztery "oczka". Zapowiadała się zatem ciekawa rywalizacja na korcie i rzeczywiście tak było. Sporo osób czekało na występ Nicka Kyrgiosa, który ostatnio wyraził kilka kontrowersyjnych opinii na temat sprawy Igi Świątek . Początkowo Australijczyk miał już zagrać wczoraj, właśnie przeciwko zespołowi Polki, ale w ostatniej chwili doszło do zmiany. Tym razem nie było już żadnych roszad.

Zanim jednak zobaczyliśmy występ tenisisty urodzonego w Canberze, do gry weszły zawodniczki. Najpierw rozegrano debel, gdzie Simona Halep i Jasmine Paolini zmierzyły się z duetem Caroline Garcia/Jelena Rybakina. Po zaciętej walce lepsze okazały się reprezentantki Francji i Kazachstanu, które wygrały 7:6(5). Następnie mistrzyni Wimbledonu 2022 poprawiła jeszcze sytuację swojej ekipy, pokonując w singlu Rumunkę 6:4. Zrobiło się już 13-10 dla Team Falcons.

Nick Kyrgios wrócił do rywalizacji. Kontrowersyjny tenisista zdobył sporo punktów dla drużyny

Później przyszedł czas na starcia z udziałem Nicka Kyrgiosa. Najpierw Australijczyk wziął udział w mikście, grając w duecie z Jasmine Paolini. Po drugiej stronie siatki zameldowali się Caroline Garcia i Denis Shapovalov. Według wielu obserwatorów tego pojedynku, było to najciekawsze starcie spośród dotychczas rozegranych w ramach tegorocznej edycji World Tennis League . Obserwowaliśmy wiele efektownych akcji, a o końcowym rezultacie decydowały niuanse. Kluczowe przełamanie nadeszło w jedenastym gemie, przy serwisie Francuzki. Ostatecznie to Paolini i Kyrgios cieszyli się ze zwycięstwa 7:5.

Na koniec rywalizacji Nick zmierzył się z Andriejem Rublowem. Chociaż rozpoczął spotkanie od pewnie wygranego gema przy własnym podaniu, to przy kolejnym musiał już rozegrać decydujący punkt. Ten został idealnie rozegrany przez Rosjanina i doszło do przełamania. Jak się później okazało - jedynego w całym secie. Ostatecznie Rublow pokonał Kyrgiosa 6:4 i zagwarantował zwycięstwo Falcons 24-21. Dla Nicka to i tak był bardzo udany występ, bowiem zgromadził łącznie dla Kites aż 11 "oczek".