Mistrzyni Wimbledonu pokonana przez kajakarza. Mieszane uczucia. "Nie rozumiem tego"

Gdy Barbora Krejcikova wygrała w 2021 roku Roland Garros, tak w singlu, jak i w deblu, to w rywalizacji na najlepszego sportowca Czech i tak nie zajęła pierwszego miejsca. Niemal we wszystkich przypadkach ten tytuł gwarantował w przeszłości sukces w Wimbledonie. 29-letnia tenisistka sięgnęła po niego więc w tym roku i... znów wyżej dziennikarze ocenili kogoś innego - kajakarza Josefa Dostála. I zadaje pytanie: - Jeśli medal olimpijski jest kluczowym kryterium, to dlaczego złoci medaliści nie znaleźli się w trójce?