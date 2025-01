Iga Świątek już pod koniec 2024 roku wróciła na dobre na kort. Najpierw wzięła udział w pokazowym turnieju World Tennis League, a następnie zagrała na United Cup w barwach reprezentacji Polski . O wiele ważniejszy była druga impreza, na której Polacy ponownie pokazali, że są liczącą się nacją w tenisowym świecie. Biało-czerwoni typowani byli wśród faworytów do zwycięstwa w całym turnieju i ponownie niewiele do tego zabrakło.

Fissette o zdrowiu Świątek. Przekazał ważne informacje

Już w meczu przeciwko Wielkiej Brytanii i podczas pojedynku z Katie Boulter Świątek poprosiła o przerwę medyczną . Na jej nodze pojawił się opatrunek, z którym grała również w kolejnych spotkaniach. Można było się zatem zastanawiać, jak poważny jest uraz tenisistki. Wątpliwości w tej sprawie rozwiał Wim Fissette. Trener Świątek w rozmowie z PAP przyznał, że był to efekt zmęczenia drugiej rakiety świata.

"To rezultat kumulacji zmęczenia. Nogi Igi były wyczerpane w trakcie tego turnieju, a mięśnie spięte" - powiedział szkoleniowiec. "Przeciwko Brytyjce Katie Boulter Iga poprosiła o założenie tego opatrunku, a w kolejnym meczu od początku zagrała z takim opatrunkiem. W finale poprosiła o to w drugim secie. Dlatego teraz ważna jest dla niej regeneracja" - dodał. Fissette nie ukrywał, że odpoczynek dla Świątek jest wskazany i ogłosił, że w najbliższym czasie to właśnie regeneracja będzie kluczowa dla zawodniczki.