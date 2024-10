Iga Świątek dotarła do Rijadu już w weekend, by jak najlepiej przygotować się do zmagań dla najlepszych zawodniczek sezonu 2024. Polka nie była widziana w oficjalnych rozgrywkach od czasu zakończenia przez nią udziału w US Open. Później regularnie wycofywała się z turniejów, doszło także do zmiany trenera. Teraz raszynianka wraca i to z nową energią.