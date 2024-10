Stało się, Iga Świątek znów na korcie. Polka zmierzyła się z "koszmarem"

Przed nami wielki finał sezonu - turniej WTA Finals, który zadecyduje o tym, kto zakończy sezon jako liderka światowego sezonu. Iga Świątek powalczy w Rijadzie o to, by odebrać miano pierwszej rakiety świata swojej wielkiej rywalce Arynie Sabalence. Obie tenisistki miały już okazję, by zapoznać się z warunkami, jakie panują w Arabii Saudyjskiej, podczas środowych treningów.