Już niedługo tymczasem obie panie mogą stanąć naprzeciw siebie na korcie, bowiem zarówno raszynianka, jak i mińszczanka, biorą udział w prestiżowych WTA Finals 2024 odbywających się w Rijadzie. Sabalenka część przygotowań do turnieju przeprowadziła "po sąsiedzku", w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a konkretnie w Dubaju i w związku z tą wyprawą podzieliła się kilkoma ciekawymi ujęciami w mediach społecznościowych.

WTA Finals 2024. Aryna Sabalenka doceniona. Teraz to Świątek musi ją gonić

We wpisie zamieszczonym na swoim instagramowym profilu sportsmenka zaprezentowała szereg zdjęć przedstawiających to, jak spędzała ostatnio czas na Bliskim Wschodzie. Oprócz fotografii z treningów czy z plaży zwłaszcza dwa kadry przyciągnęły tu uwagę internautów:

Sabalenka bowiem otrzymała tort mający być niejako uczczeniem jej sięgnięcia po miano "jedynki" - co zresztą sama zawodniczka przyjęła oczywiście z entuzjazmem. Teraz na jej głowie pozostaje to, by jak najdłużej utrzymać się u szczytu...