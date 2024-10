WTA Finals: mecz z Krejcikovą kluczowy dla Igi Świątek?

Iga Świątek swój ostatni mecz rozegrała na początku września. W ćwierćfinale US Open wyraźnie uległa Jessice Peguli (2:6, 4:6) , skutkiem czego odpadła z wielkoszlemowego turnieju. Od tamtej pory w życiu raszynianki działo się wiele. Zrezygnowała z udziału w trzech azjatyckich imprezach, zmieniła trenera i straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA . Teraz, już pod wodzą Wima Fissette'a, 23-latka szykuje się do prestiżowego WTA Finals, gdzie w grupie czekają ją pojedynki z Barborą Krejcikovą, Coco Gauff i niedawną pogromczynią - Pegulą.

"Jesteśmy trochę jak "dzieci we mgle", bo przecież do końca nie wiemy, w jakiej formie jest Iga Świątek. To samo dotyczy Barbory Krejcikovej, która miała szalony rok z tym jednym spektakularnym startem. Niewątpliwie będzie to dla Igi ważny mecz, bo jeśli go wygra, prawdopodobieństwo wyjścia z grupy oczywiście wzrośnie. Natomiast w przypadku przegranej, będzie jej bardzo trudno. Znalazłaby się pod ścianą, bo dwa kolejne mecze gra przeciwko Amerykankom. Korzystny bilans z Coco Gauff wcale nie musi oznaczać, że tak samo będzie w Rijadzie" - stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Adam Romer.