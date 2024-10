Ikona tenisa zaatakowała Trumpa tuż przed wyborami. "Kopia wiecu z 1939 roku"

Jak co cztery lata w Stanach Zjednoczonych nadchodzi czas jesiennych wyborów prezydenckich. Tegoroczne zaplanowano na wtorek 5 listopada. Kandydatką demokratów po rezygnacji Joe Bidena z dalszej walki o reelekcję została Kamala Harris, a republikanów reprezentuje Donald Trump, który był prezydentem w latach 2017-2021 po tym jak w 2016 roku pokonał Hillary Clinton. Kluczowe dla końcowych wyników będą rozstrzygnięcia w siedmiu stanach (tzw. swing states), w których sondaże wskazują remis bądź przewagę kandydata mieszczącą się w granicach błędu statystycznego. To Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Karolina Północna i Georgia.

Amerykańska ordynacja wyborów na głowę państwa gwarantuje komentatorom wiele emocji, rozgrzewa także kampanię w jej ostatnich dniach. Do narodowej dyskusji dołączyła Martina Navratilova, o której powiedzieć, że jest przeciwniczką Donalda Trumpa, to jak niewiele powiedzieć. "Całkowicie brakuje mu genu empatii, co czyni go psychopatą" , "Całkowity brak szacunku ze strony tego faceta zasługuje na nic poza całkowitą pogardą. Ma w d... Amerykę, chodzi tylko o niego" - to niektóre z jej lipcowych wypowiedzi.