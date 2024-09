Iga Świątek zdominowana przez Amerykankę. Polka kończy US Open na ćwierćfinale

Nieudany mecz w wykonaniu Igi Świątek. Polka odpada z US Open

Nasza tenisistka bardzo nerwowo weszła w spotkanie. Praktycznie w ogóle nie trafiała pierwszym podaniem , co stwarzało okazje rywalce do ataku po drugim serwisie. Pegula głęboko wchodziła na returnie i wywierała presję na Polce. To stwarzało problemy, bowiem nasza tenisistka czuła chęć Amerykanki do przejęcia inicjatywy od razu po odbiorze. Już na otwarcie pojawił się break point, przy którym Iga popełniła podwójny błąd serwisowy.

Polce udało się zaczepić na grę dopiero w piątej odsłonie spotkania. W końcu zaczął pomagać serwis, przez co Iga dołożyła pierwsze "oczko" na swoje konto. Wciąż istniał jednak problem w wymianach, przez co ciężko było dobrać się do serwisu przeciwniczki. Amerykanka bardzo swobodnie zakończyła pierwszą partię, zasłużenie wygrywają ją 6:2. Po przegranym secie Świątek udała się do szatni, by nieco się zresetować przed kolejnym rozdaniem w tym meczu.