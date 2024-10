Magda Linette w Poznaniu, a tu taka wiadomość. Stało się, nowy numer jeden

Większość fanów kobiecego tenisa spogląda już na to, co dzieje się w Rijadzie, gdzie 2 listopada odbędą się pierwsze spotkania tegorocznej edycji WTA Finals . Wciąż trwają jednak zmagania niższej rangi. Jeden z takich turniejów rozgrywany jest w chińskim Jiujiang. Początkowo planowała w nim wystąpić Magda Linette, ale kilka dni temu ukazała się informacja, że Polka zrezygnowała ze startu w tej lokalizacji i tym samym zakończyła już starty w rozgrywkach WTA w sezonie 2024. W połowie listopada czeka ją jeszcze tylko występ w barwach naszej reprezentacji.

Nie oznacza to jednak braku polskiej zawodniczki w imprezie rozgrywanej w prowincji Jiangxi. Na start zdecydowała się Katarzyna Piter, która w ostatnim czasie notuje bardzo dobre występy w deblu. W minionym tygodniu razem z Fanny Stollar dotarły do finału WTA 250 w Kantonie. Przegrały jedynie z bardzo utytułowanymi w tej kategorii tenisistkami - Kateriną Siniakovą i Shuai Zhang. Tytuł dałby wówczas Polce pozycję numer jeden wśród polskich zawodniczek w rankingu deblistek. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze.