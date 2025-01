Sabalenka może tylko pomarzyć. To Świątek korzysta z hojności Australijczyków

Rok temu Polska przegrała finał United Cup z Niemcami 1:2, ale to Iga Świątek, a nie Alexander Zverev, została MVP całej rywalizacji. A zarazem dostała czek z największą kwotą spośród wszystkich uczestników rywalizacji. Iga skasowała wówczas 775 tys. dolarów, podczas gdy Zverev - 739 tys. On jednak przegrał jedno singlowe starcie na wcześniejszym etapie - z Alexem de Minaurem, a wiadomo, że właśnie za triumfy indywidualne są największe nagrody. Szczególnie w decydujących etapach rywalizacji. Reklama

W tym roku Iga jest na dobrej drodze, by przebić to swoje osiągnięcie. Można wręcz powiedzieć, ze wszystko zależy od niej, bo jeśli wygra mecze tak w singlu, jak i w mikście, to Biało-Czerwoni spełnią swoje marzenia. Te, których nie udało się zrealizować 12 miesięcy temu.

A Świątek już zarobiła w United Cup niemal połowę tego, co wtedy.

Cztery zwycięstwa Igi Światek w Sydney: dwa w singlu i dwa w mikście. I ponad 325 tys. dolarów na koncie

Budżet United Cup to ponad 11 milionów dolarów, po połowie składają się na to wynagrodzenia dla tenisistek i tenisistów. Lwią część tej kwoty stanowi tzw. wstępne do zawodów, zależne od pozycji kobiety czy mężczyzny w drużynie, ale i miejsca w światowym rankingu. Ci najlepsi, z czołowej dziesiątki, dostali na wstępie po 230 tys. dolarów. Warunkiem było jedynie to, by wystąpili w obu meczach fazy grupowej. I dziś to stało się faktem w przypadku raszynianki, pokonała Karolinę Muchovą.

To ogromne pieniądze jak na imprezę rangi WTA 500 - dość powiedzieć, że Świątek za samo stawienie się do gry zarobi więcej, niż Aryna Sabalenka może zgarnąć za ewentualny tytuł w równoległych zawodach w Brisbane. A to ledwie 1/4 potencjalnego przychodu naszej tenisistki. Reklama

Iga dołożyła już bowiem do tego ok. 95 tys. dolarów: połowę w spotkaniu z Norwegią (wygrana z Malene Helgo, wygrana w mikście, podział pieniędzy za sukces drużynowy), połowę po spotkaniu z Czechami. Za sukces indywidualny jest bowiem nagroda w wysokości 42,8 tys. dolarów, w mikście - 8 tys. na parę. A nagroda za sukces drużyny to kolejne 5,6 tys. dolarów - dzielone na wszystkich członków zespołu, nawet tych, co zostali w boksie.

Łącznie Iga "podniosła" z kortu w Sydney już ok. 325 tys. dolarów. A najlepsze dopiero przed nią.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz / EPA/MARK EVANS / PAP/EPA

Teraz bowiem stawki idą wyraźnie w górę. Polska zagra o półfinał z Wielką Brytanią, za zwycięstwo w singlu z Katie Boulter może zarobić już 77,6 tys. dolarów. W półfinale czeka już Kazachstan - pokonanie Jeleny Rybakiny da czek aż na 147,5 tys. dolarów. Gdyby udało się Polsce dojść do finału, rywalką Igi będzie zapewne ktoś z tercetu: Coco Gauff/Jasmine Paolini/Karolina Muchova.

Tu gra będzie się toczyć aż o 280 tys. dolarów. Gdyby Polce udało się wygrać te trzy spotkanie, jej łączna nagroda wzrośnie już do ponad 820 tys. dolarów. A przecież pozostaję jeszcze dodatki za mecze w mikście czy wygrane całego zespołu - te też idą w górę. Reklama

Jedno jest pewne: Iga Świątek ma wielką szansę, by już po pierwszym tygodniu być liderką rankingu najlepiej zarabiających tenisistek w 2025 roku. Choć Australian Open i tak może wywrócić tę listę do gry nogami.

Reklama H. Hurkacz I. Świątek - T. Machac K. Muchova. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / EPA/MARK EVANS / PAP/EPA