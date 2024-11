Przegrała z Igą Świątek, ale pobiła rekord. Wielkie dokonanie Włoszki

Jasmine Paolini zbliża się do zakończenia swojego najlepszego sezonu w karierze. Dotarła do dwóch finałów podczas turniejów wielkoszlemowych, triumfowała też podczas imprezy w Dubaju. Te sukcesy wywindowały Włoszkę do ścisłej czołówki rankingu WTA. Paolini spuentowała świetny okres, prowadząc swoją reprezentację do zwycięstwa podczas Billie Jean King Cup. Choć przegrała bezpośredni mecz z Igą Świątek w półfinale, podczas finału Włoszka zapisała się w historii swojego kraju.