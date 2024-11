Piorunujący początek sezonu. Sukces Polki, wywalczyła srebrny medal

Lepszej końcówki listopada kibice sportów zimowych nie mogli sobie wyobrazić . Tego samego dnia startuje zarówno Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim, jak i skokach narciarskich. W śledzeniu obu tych wydarzeń pomagają dodatkowo godziny. Gdy skończy się współzawodnictwo w Nagano, do gry wejdą dopiero zawodnicy w Lillehammer. Ma to oczywiście związek z inną strefą czasową.

Osoby, które wstały rano, by specjalnie śledzić poczynania "Biało-Czerwonych" w Japonii chyba nie pożałowali. Srebrny medal w inauguracyjnym starcie w kampanii 2024/25 zdobyła Andżelika Wójcik. Polka wzięła udział w rywalizacji na pół kilometra i od razu pokazała przeciwniczkom, że trzeba się z nią liczyć w walce o triumf w klasyfikacji generalnej. Nasza rodaczka spisała się bez zarzutu . Lepszy wynik uzyskała jedynie Yukino Joshida. Podium uzupełniła Min-Sun Kim.

Polka na podium Pucharu Świata. A to dopiero pierwszy dzień zmagań w Nagano

Pozostałym naszym rodakom nie poszło tak dobrze jak Andżelice Wójcik, ale oni także nie mają się czego wstydzić. Szóste miejsce na tym samym dystansie zajęła Kaja Ziomek-Nogal. Na identycznej lokacie uplasował się również Marek Kania. A przypomnijmy, że to dopiero początek. Zawody w Nagano potrwają do niedzieli. Oby więc były kolejne okazje do przekazania państwu świetnych wieści.