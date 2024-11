Kara dla Igi Świątek mogła być drastyczna. "Ten wyrok jest łagodny"

"28 listopada 2024 roku zakończyło się rozpoczęte 12 września br. przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA ) i objęte do tej pory klauzulą poufności, postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości naruszenia przepisów antydopingowych przez Igę Świątek. Postępowanie wszczęte zostało na skutek oznaczenia w jednym z testów antydopingowych niewiarygodnie niskiego stężenia substancji zabronionej: trimetazydyny (TMZ) " - czytamy w komunikacie prasowym sztabu polskiej tenisistki.

O zawieszeniu Świątek dowiedziała się z maila, jaki otrzymała z ITIA. Ta poinformowała liderkę światowego rankingu i brązową medalistkę olimpijską, że w próbce moczu pobranej 12 sierpnia, wykryto śladowe stężenie trimetazydyny. Wynosiło ono 0,05 ng/ml. To jednak jest substancja, która znajduje się na liście środków zakazanych.

Polka została zawieszona do wyjaśnienia ze skutkiem natychmiastowym.

- Trimetazydyna należy do grupy S4 substancji zabronionych. Jej stosowanie jest zabronione w każdym czasie. W swoim działaniu jest to substancja bardzo podobna do meldonium, które jest stosowane dosyć powszechnie za naszą wschodnią granicą - mówił Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), w rozmowie z Interia Sport.