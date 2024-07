Poważne zastrzeżenia wobec USA. Ważne oświadczenia dużych organizacji

Dla Michaela Phelpsa , 23-krotnego mistrza olimpijskiego w pływaniu, jest jasne, że "w systemie nadal istnieją głęboko zakorzenione problemy, które w dalszym ciągu okazują się szkodliwe dla integralności międzynarodowego sportu i prawa sportowców do uczciwej rywalizacji". Stąd jego wezwanie do reformy WADA.

Atak na WADA. Ważne oświadczenia MKOl i ASOIF

Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) ogłosiła, że podważone zostało zaufanie do WADA i wezwała do przyjrzenia się sprawie ponownie.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) potwierdza swoje pełne zaufanie do WADA i jej kierownictwa, które w ostatnich latach wdrożyło szereg inicjatyw wzmacniających system antydopingowy. MKOl wzywa wszystkie zainteresowane strony do szanowania autorytetu WADA w walce z dopingiem. Szacunek ten jest podstawą, na której powstała WADA

Takowe wydało też ASOIF, które jest mocno zaniepokojone działaniami US A, które starają się podważyć to, co robi WADA.

"Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Letnich Igrzysk Olimpijskich (ASOIF) jest bardzo zaniepokojone faktem, że kierownictwu jednej z jej członkowskich federacji międzynarodowych (IF) nakazano złożenie zeznań w charakterze świadka w federalnym dochodzeniu Stanów Zjednoczonych (USA) (...) WADA została powołana i uznawana przez władze publiczne oraz ruch sportowy za najwyższą władzę w walce z dopingiem. Koordynuje zasady i polityki antydopingowe we wszystkich dyscyplinach sportowych i krajach, aby zapewnić integralność i spójność. Amerykańskie śledztwo w sprawie antydopingowej prowadzonej na obcym terytorium oraz niedawne stanowisko amerykańskiej Agencji Antydopingowej grożą podważeniem roli i niezależności WADA, a co za tym idzie, zaufania do światowego systemu antydopingowego oraz autonomia przepisów i przepisów sportowych" - czytamy w oświadczeniu ASOIF.