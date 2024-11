Rosjanie dogłębnie prześwietlili Świątek. To największy problem Polki, scenariusz się powtarza

Iga Świątek do nowego sezonu tenisowego przystąpi jako druga rakieta świata. To nowa sytuacja dla reprezentantki Polski, która w kolejnych miesiącach będzie walczyła o odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA. A jeśli ma to zrobić, to w pierwszej części sezonu, na co wskazuje dogłębna analiza Rosjan. Portal Sports.ru poświęcił Świątek obszerny artykuł, w który przeanalizowano ostatnie sezony tenisistki.