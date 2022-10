Drakońska kara dla Świerczoka! PZPN nie komentuje. Jest reakcja menedżera

Jakub Świerczok został złapany na dopingu podczas Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Jego Nagoya Grampus Eight przegrała na wyjeździe z Pohang Steelers 0-3 17 października ubiegłego roku. Wówczas został zawieszony, a teraz, po zbadaniu próbki B, zdyskwalifikowany na cztery lata.

Świerczok od 16 miesięcy poza kadrą reprezentacji Polski

W reprezentacji Polski Świerczok po raz ostatni zagrał 16 miesięcy temu. W ostatnim meczu Euro 2020 ze Szwecją (przegrana 2-3) Paulo Sousa wpuścił go na końcowe pół godziny.

Jesienią 2021 r., głównie z uwagi na przeprowadzkę do Japonii, Sousa nie korzystał ze Świerczoka. Nie powołała go ani razu. Nowy selekcjoner Czesław Michniewicz gdyby nawet chciał sprawdzić Jakuba, to nie mógł tego zrobić, z powodu zawieszenia.

PZPN odmówił komentowania dyskwalifikacji Świerczoka, gdyż nie uznaje go za reprezentanta kraju.

Krótko o dyskwalifikacji powiedział nam menedżer Jarosław Kołakowski.

Nie znam szczegółów. Od dawna nie miałem kontaktu z Jakubem. W tej sprawie Świerczoka bronił prawnik z Anglii powiedział nam menedżer piłkarza.

