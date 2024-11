Mistrz Polski złapany na dopingu. Szykuje się surowa kara, nakreślono czarny scenariusz

Wieści o zawieszeniu naszego rodaka niespodziewanie nadeszły pod koniec listopada. O znalezieniu się Polaka na niechlubnej liście poinformowała sama Międzynarodowa Unia Kolarska. Dla kibiców był to niemały szok. W końcu na koncie 21-latka znajdowało się już mnóstwo sukcesów. Aż trzykrotnie triumfował on w młodzieżowym krajowym czempionacie w jeździe na czas. Ponadto we wrześniu fani podziwiali go w mistrzostwach świata. Podczas tej właśnie imprezy miało dojść do kontroli, która wykazała zabronioną substancję w organizmie sportowca.

Reklama