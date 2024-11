Świat w szoku po wpadce dopingowej Igi Świątek. Wszyscy grzmią ws. Polki

AS Sportu 2024. Iga Świątek VS Magdalena Stysiak. WIDEO

Światowe media reagują na oświadczenie Igi Świątek ws. wpadki dopingowej. "Co najmniej szokujące"

Wiadomość, którą przekazała w czwartek Iga Świątek, poruszyła media na całym świecie. O "wpadce" polskiej zawodniczki rozpisują się m.in. dziennikarze BBC. "D ruga rakieta świata i pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Iga Świątek zgodziła się na miesięczne zawieszenie po tym, jak w jej organizmie wykryto niedozwoloną substancję. U 23-letniej mistrzyni French Open w próbce pobranej poza zawodami w sierpniu 2024 r. wykryto obecność trimetazydyny (TMZ), co dało pozytywny wynik. Była wtedy numerem jeden na świecie " - przekazali Brytyjczycy.

Wobec sytuacji raszynianki obojętnie nie przeszła również redakcja The Athletics. "Iga Świątek otrzymuje zakaz dopingowy po pozytywnym teście na niedozwoloną substancję trimetazydynę" - przekazano. W szoku są również Hiszpanie, którzy już na wstępie przekazali, że takiej wiadomości mało kto mógł się spodziewać. "Niespodzianka w tenisowym świecie. Iga Świątek, druga w rankingu WTA, została zawieszona na miesiąc po pozytywnym wyniku testu na obecność zakazanej substancji trimetazydyny " - czytamy na portalu ESPN.

Wpadka dopingowa Igi Świątek zaskoczyła także szefa Punto de Break, Jose Morona. "ŚWIATOWA BOMBA. Iga Świątek zgodziła się na zawieszenie na jeden miesiąc po pozytywnym wyniku testu na obecność trimetazydyny w sierpniu ubiegłego roku. Została tymczasowo zawieszona już we wrześniu, kiedy po US Open w ogóle nie grała. Co najmniej szokujące" - skomentował krótko na swoim profilu na platformie X.