Porażka Świątek, a później ten gest Halep. Była zła na wyrok, tak "podziękowała" Polce

W pewnym momencie tego meczu było 4:0 i 5:2 dla Igi Świątek i Pauli Badosy , ale później to spotkanie całkowicie posypało się Polce i Hiszpance. Paolini i Halep nie dość, że odrobiły straty, to jeszcze wyszły na prowadzenie 6:5. Wygrały cztery gemy z rzędu, czym bardzo pomogły swojemu zespołowi.

Przewaga Kites przed tym meczem wynosiła 4 gemy, więc wiadomo już, że drużynie Eagles, do której należy Iga Świątek , nie udało się odrobić tej straty. Drużyna Kites, mimo że przegrywała już 4 gemami, wygrała 7:5 i znacznie przybliżyła się do wygrania całej rywalizacji.

Halep i Świątek zwaśnione. Tak podziękowały sobie za mecz

Wielu kibiców bardzo ciekawiło to, w jaki sposób Simona Halep i Iga Świątek podziękują sobie za wspólną rywalizację. Rumunka w ostatnim czasie zdążyła wypowiedzieć się na temat dopingowej wpadki Igi Świątek. Warto podkreślić, że Rumunka w niedalekiej przeszłości sama miała duże problemy na tym polu i poniosła znacznie poważniejsze konsekwencje niż Polka.

- Jak to możliwe, że w identycznych przypadkach, mających miejsce mniej więcej w tym samym czasie, ITIA ma zupełnie inne podejście do mojego. Nadal jestem sfrustrowana i wściekła. Siedzę i próbuję to pojąć, ale naprawdę nie da się zrozumieć czegoś takiego - napisała Simona Halep w mediach społecznościowych.