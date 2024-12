Najpierw Świątek, a teraz Coco Gauff. Amerykanka oskarżana, nie miała jak się obronić

Coco Gauff w ogniu krytyki. Trener legendy punktuje mistrzynię WTA Finals

- Kiedy Coco Gauff była juniorką, jej trener starał się jej wpoić, aby uderzała forhendem jak Serena Williams. Serena miała jednak inny chwyt, więc nie dało się tego powtórzyć. Każdy wie, że forhend Coco jest słaby, każdy to powtarza, ale nikt nie ma pomysłu, jak to poprawić. A to takie proste. Przede wszystkim starasz się zacząć uderzać odwróconym forhendem, żeby to stanowiło jakieś 40-50 procent twoich zagrań, aż stanie się czymś naturalnym. Ona czasami się stara tak robić, ale nie wygląda, jakby wiedziała dokładnie jak - dodał trener.