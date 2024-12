WTA ogłasza 12 dni przed końcem roku. Świątek najlepsza, 3 nagrody dla Polki

Rok 2024 Iga Świątek zapamięta z pewnością na bardzo długo. To właśnie w nim Polka wygrała swojego czwartego w karierze Rolanda Garrosa , a trzeciego z rzędu. Z tych samych kortów przywiozła również brązowy medal olimpijski.

Najlepszy mecz, najzabawniejsza chwila i najlepszy moment w WTA 1000. Iga Świątek zrobiła to wszystko

Kategorii było więc osiem, a Iga Świątek wygrała aż trzy z nich - w tym raz do spółki z Aryną Sabalenką . To właśnie Polka i Białorusinka w 2024 roku dały najlepszy mecz kobiecego tenisa. Bez większych kontrowersji w tej kategorii wygrał finał turnieju rangi 1000 w Madrycie . Spotkanie zakończyło się po trzecim secie, a Polka zwyciężyła po tie-breaku. Ten pojedynek był stał na niesamowitym poziomie, a pod względem emocji osiągnął chyba najwyższy możliwy pułap.

Kibice zdecydowali, że najzabawniejszy moment wydarzył się również z udziałem Polki. Iga Świątek po odebraniu pucharu za zwycięstwo w finale Rolanda Garrosa z Jasmine Paolini znów zajrzała do jego wnętrza, aby sprawdzić, czy w środku ktoś nie schował dla niej jej ulubionego tiramisu. Gest ten nawiązuje oczywiście do konferencji prasowej po wygranym przez nią US Open - wówczas w środku pucharu rzeczywiście znajdował się kawałek ciasta.