Świątek obroniła trzy meczbole, cudowny powrót z Paolini. Potrzebne było decydujące starcie

Świątek z kolejnym singlowym triumfem nad Paolini. Udało się doprowadzić do dogrywki

Mecz rozpoczął się od serwisu Paolini. Włoszka dość pewnie utrzymała własne podanie, później to samo uczyniła Świątek. Pierwsze emocje pojawiły się w trzecim gemie. Wtedy mieliśmy pierwsze break pointy dla Igi, ale ostatecznie Polce nie udało się wykorzystać żadnej z dwóch okazji. Później to samo spotkały również raszyniankę. 23-latka rozegrała dwie bardzo dobre akcje pod presją i wyrównała na 2:2.

W tym fragmencie Włoszka zachowywała dużą regularność w swoich zagraniach, a u Igi wkradło się kilka pomyłek. Po chwili Paolini podwyższyła rezultat do stanu 5:2. Mimo to Świątek zdołała jeszcze wrócić do gry. Odrobiła stratę breaka i serwowała po doprowadzenie do stanu 5:5 . Jasmine wypracowała sobie trzy szanse na wygraną. Po drugiej okazji, gdy Iga posłała asa, kapitan Kites wziął taktyczną przerwę. Nie wyprowadziła ona jednak Polki z równowagi i walka toczyła się dalej. Raszynianka poszła za ciosem. Zgarnęła kolejnego gema po decydującym punkcie, a później utrzymała swoje podanie i wygrała seta 7:5.

Wygrana Świątek doprowadziła do dogrywki, czyli tzw. shootout'u. Rozgrywka toczyła się do momentu pierwszego wygranego gema przez Paolini lub stanu remisu. To oznaczało, że Iga potrzebowała aż cztery kolejnych "oczek" by doprowadzić do wyniku 24-24. Tym razem Jasmine przypilnowała jednak własnego podania i już za pierwszą okazją szybko zamknęła sprawę. Ostatecznie Team Kites pokonał zespół Igi Świątek 25-20.